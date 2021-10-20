Thomas Tuchel'den Haaland açıklaması!

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, transferde adı geçen Erling Haaland hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Thomas Tuchel'den Haaland açıklaması!
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20 Ekim 2021 17:57
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel, Erling Haaland için çıkan transfer haberleri sonrası konuştu.

Yaz transfer döneminde Haaland ile ilgilendiklerini söyleyen Tuchel, "Yaz transfer döneminde Haaland'ın transferi için birkaç kez konuştuk. Bu transferi gerçekleştirmek çok mümkün gözükmüyordu" dedi.

Norveçli golcü için açıklamalarına devam eden Alman teknik adam, "Haaland hakkında düzenli olarak konuşuyoruz. O mükemmel bir futbolcu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizden Borussia Dortmund'un önemli bir figürü" açıklamalarında bulundu.

21 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon transfer ihtimali ve transfer gerçekleşirse, Romelu Lukaku ile sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı sorulan deneyimli hoca, "Lukaku ve Haaland mı? Bu konuda sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Bakalım önümüzdeki aylarda neler olacak" şeklinde konuşarak transfere açık kapı bıraktı.


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