Thomas Tuchel: 'Choupo-Moting'in ayrılmasını istemezdim'

PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel takımdan ayrılma kararı alan Eric Maxim Choupo-Moting için açıklamalarda bulundu ve oyuncunun vedasından dolayı üzüntü yaşadığını belirtti.



Tuchel açıklamasında, "Takımımızın önemli bir parçasıydı. Bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Rolünü mükemmel bir şekilde biliyordu. Artık bir çözüm bulmak da bizim işimiz. Transferde önceliklerimiz net, Forvet, orta saha ve stoper almalıyız." dedi.



İsmi sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Eric Maxim Choupo-Moting, 2018 yılından bu yana PSG forması giyiyordu.



31 yaşındaki futbolcu PSG kariyerinde 51 maçta 9 gol atarken 3 asist yaptı







