Thomas Tuchel: 'Chelsea'den ayrılmak istemiyorum'

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, kulübün satışa çıkarılmasıyla birlikte kendi geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



"Chelsea'nin satışa çıkarılması, sizin geleceğinizi etkiler mi?" sorusunu yanıtlayan Alman teknik direktör, "Premier Lig'de çalışmaktan keyif aldığımı defalarca söyledim. İngiltere'yi seviyorum. Özellikle buradaki futbol geleneğini hissediyorum, büyük bir sevgi var. Burası harika bir yer. Chelsea, benim için mükemmel bir kulüp." dedi.



Takımda kalmak istediğini söyleyen Tuchel, "Bu kulübü, bu kulüple ilgili her şeyi seviyorum. Kalıp kalmayacağımla ilgili kafamda herhangi bir belirsizlik yok. Ancak teknik direktörlerin geleceği hiçbir zaman belli değildir. Buna alışkınım ve bununla yaşamayı öğrendim. Pozitifim, umarım her şey iyi biter." ifadelerini kullandı.





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