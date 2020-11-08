Thomas Tuchel: "Bana ve takıma saygı duymuyorsunuz!"

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel, seçimlerinin sorgulanmasına sinirlendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Thomas Tuchel: 'Bana ve takıma saygı duymuyorsunuz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2020 18:18
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımının 3-0 kazandığı Rennes karşılaşmasının ardından verdiği röportajla gündeme geldi.

Takımının kazanmasına karşın oyuncularıyla ilgili gelen sorulara sinirlenen Thomas Tuchel, "Benim oyuncularıma ve takımın performansına saygı duymuyorsunuz. Marquinhos hakkında 5, Florenzi hakkında 2 tane soru soruyorsunuz. Oyunumuz ya da rakibimiz hakkında hiç soru sormuyorsunuz. Bu, şunu gösterir; Yaptığımız şeye ve takımımın nasıl oynadığına saygı duymuyorsunuz. Bu benim için çok üzücü." dedi.

Tuchel'e bu soruların sorulmasının nedeni ise Marquinhos'u orta sahada oynatması ve sağ bek oyuncusu Florenzi'yi sağ kanatta oynatması olarak gösterildi.

Röportajda rahatsızlığını oldukça net bir şekilde belirten Tuchel'in öfkeli tavırları dikkat çekti. Fransız muhabirin gözlerinin içine bakan ve vücut dilini fazlaca kullanan başarılı teknik adamın maskesinin de ağzından kaydığı görüldü.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için