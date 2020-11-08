Thomas Tuchel: 'Bana ve takıma saygı duymuyorsunuz!'

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımının 3-0 kazandığı Rennes karşılaşmasının ardından verdiği röportajla gündeme geldi.



Takımının kazanmasına karşın oyuncularıyla ilgili gelen sorulara sinirlenen Thomas Tuchel, "Benim oyuncularıma ve takımın performansına saygı duymuyorsunuz. Marquinhos hakkında 5, Florenzi hakkında 2 tane soru soruyorsunuz. Oyunumuz ya da rakibimiz hakkında hiç soru sormuyorsunuz. Bu, şunu gösterir; Yaptığımız şeye ve takımımın nasıl oynadığına saygı duymuyorsunuz. Bu benim için çok üzücü." dedi.



Tuchel'e bu soruların sorulmasının nedeni ise Marquinhos'u orta sahada oynatması ve sağ bek oyuncusu Florenzi'yi sağ kanatta oynatması olarak gösterildi.



Röportajda rahatsızlığını oldukça net bir şekilde belirten Tuchel'in öfkeli tavırları dikkat çekti. Fransız muhabirin gözlerinin içine bakan ve vücut dilini fazlaca kullanan başarılı teknik adamın maskesinin de ağzından kaydığı görüldü.



