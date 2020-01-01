Thomas, tekrar söylemeden edemedi: "LeBron, G.O.A.T.'tur"

NBA efsanesi Isiah Thomas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan arasındaki "Tüm zamanların en iyi oyuncusu" tartışmasını yeniden başlattı.



Thomas, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a, neden James'in G.O.A.T olduğunu düşündüğünü açıkladı:



"Toplumumuzda bizi ayağa kaldırmak, toplumumuzdaki sessizler adına konuşmak açısından 'GOAT'un bizim için ne anlama geldiğine baktığınızda; sahada ve saha dışında da bir şampiyon olabilmeniz anlamına geliyor.



Yani istatistiksel olarak yapmış olduklarına bakınca, rakamlar yalan söylemiyor. Ama oyun alanının dışında yaptıkları da yalan söylemiyor. Yani pas verme, top sürme, şut atma ve ribaund alma alanlarında tam bir basketbolcu olmasıyla, kimse tüm kategorilerde onun istatistiksel olarak yaptıklarını yapmamıştı.



Sadece bir kategoriyi domine etmiş olan oyuncular görmüştük. Ancak bu kadar çok istatistiksel kategoride dominant olan bir oyuncumuz hiç olmamıştı. Ve bu da LeBron James'tir."



