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Thomas: "Tek hedefim, NBA'e dönmek!"

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, "tek hedefinin" NBA'e dönmek olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Isaiah Thomas, "tek hedefinin" NBA'e dönmek olduğunu söyledi.

Tecrübeli oyuncu ESPN'den Malika Andrews ile yaptığı röportajda, şu anki "tek hedefinin" bir NBA kadrosuna katılabilmek olduğunu söyledi:

"Tek hedef bu. NBA'de olmak, bir kadroda yer almak. Bunun için yeterli yeteneğim olduğunu biliyorum. Artık sağlıklıyım. Sadece fırsatı bekliyorum. Ve bu fırsat bir noktada geldiğinde, yüzümde bir gülümsemeyle birlikte bundan sonuna kadar yararlanacağımı da biliyorum.

Bazı takımlarla çalıştım... Takımlar nasıl hareket ettiğimi ve tekrar kendim gibi olduğumu gördüler. Benim için en önemli şey, insanların sağlıklı olduğumu görebilmeleri. Böylece hiçbir alanda limitli olmadığımı farkedebilirler. Oynamaya %100 hazırım. Birçok kişiyle çalışıyorum. Yalnızca yeteneklerimi ve en üst düzeyde rekabet edebileceğimi göstermek için doğru fırsatı bekliyorum."

Thomas, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans ile üç maça çıkmış ve maç başına 16.0 dakikada 7.7 sayı ortalaması tutturmuştu.

2016-17 sezonunda Boston Celtics'te maç başına 28.9 sayı ortalamasıyla All-NBA ikinci takımına giren Thomas, kariyerinde iki kez All-Star seçilmişti.

Sakatlıklar, 2016-17 sezonundan sonra I.T.'nin kariyerini beklenmedik bir şekilde etkilemişti. NBA'de 10 yıl forma giyen Thomas'ın, kariyerinde 18.1'lik sayı ortalaması bulunuyor.


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