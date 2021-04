Thomas: "Russ'ın yüzük almaması, tamamen onun suçu değil"

NBA efsanesi Isiah Thomas, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un kariyerinde şampiyonluk kazanamamasının, tamamen kendi hatası olmadığını söyledi.



Westbrook, ünlü analist Stephen A. Smith'in kendisini bir şampiyonluk kazanamamış olduğu için eleştirmesinin ardından, yakın zamanda tekrar gündeme oturmuştu.



Wizards yıldızı, sokaklarda büyüdükten sonra NBA'e gidebildiği için, halihazırda bir şampiyon olduğunu belirterek Smith'e yanıt vermişti. Thomas, ESPN'in 'First Take' programına katıldı ve konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Her gece ortaya koyduğunu gördüğümüz rakamlar oldukça etkileyici ve tarihi seviyede olsa da, kendisine şampiyon olarak bir sonraki seviyeye atlayabilir mi diye soruyoruz ve bu çok zor bir iş.



Şimdi, bazı süperstarların yaptığı şey, doğru destek sistemine sahip olduklarından emin olmak için koçlarından, genel menajerlerinden ve takımlarından daha fazlasını talep etmek olmuştur.



Russell Westbrook'un herhangi bir suçu varsa, bu da oynadığı organizasyonun koçluk personeline 'Daha fazlasını istiyorum' dememesidir. MVP kalibresinde bir yetenek olarak, MVP kalibresinde bir koçluk yardımını talep etmeniz gerekir."



Russ, triple-double ortalamaları yakaladığı sezonlar bulunan kariyeri boyunca seçkin rakamlar ortaya koymuş ve 2017'de bir MVP ödülü kazanmış olsa da, henüz bir şampiyonluk yüzüğüne sahip değil.