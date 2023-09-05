Boston Celtics'in eski yıldızı Isaiah Thomas, Russell Westbrook'un triple-double ortalaması yakalamamış olması durumunda, 2016-17 sezonunda MVP ödülünü kendisinin kazanmış olabileceğini söyledi.



2016-17 sezonunda 29 sayı ortalaması yakalayarak Celtics'i Doğu Konferansı'nda 1 numaraya taşımış olan Thomas, MVP ödülünün asıl sahibi olabileceğini şu sözlerle ifade etti:



"O sezonda, ve Westbrook'a saygım sonsuz, fakat triple-double ortalaması yakalamamış olsaydı muhtemelen MVP ödülünü ben kazanırdım. Oscar Robertson'dan sonra bir sezonda triple-double ortalaması tutturan ilk oyuncu olmuştu. Benim takımım ligde 2. sıradaydı ve 1.75 boyumla 29 sayı ortalama yakalamıştım..



Bana göre bu, Allen Iverson dışında başka hiçbir kısa oyuncunun yapamayacağı bir şey. Oyunu resmen çözmüştüm. Hatta bir sonraki yıl 34 sayı ortalama yakalayacağımı önceden biliyordum. Sakatlanmasaydım yakalardım."



Thomas'ın 2016-17 sezonunda oynadığı 76 maçta 28.9 sayı ve 5.9 asist ortalamaları yakalamış, ayrıca kariyerinde ikinci kez All-Star seçilmişti.



