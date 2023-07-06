Thomas: "Rose, Morant'i MVP gibi oynatacak"

Eski NBA yıldızı Isaiah Thomas, Memphis Grizzlies'in yeni guardı Derrick Rose'un takım arkadaşı Ja Morant'e gelecekteki olası katkısı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Thomas: 'Rose, Morant'i MVP gibi oynatacak'
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06 Temmuz 2023 13:50
Eski NBA yıldızı Isaiah Thomas, Memphis Grizzlies'in yeni guardı Derrick Rose'un takım arkadaşı Ja Morant'e gelecekteki olası katkısı hakkında konuştu.

Thomas, Rose'un eklenmesinin Grizzlies'in genç yıldızı Morant'ın performansını nasıl etkileyeceği konusundaki düşüncelerini paylaştı.

34 yaşındaki oyuncu, Rose'un takım arkadaşı olmasının Morant'in oyununu önemli ölçüde yükselteceğini ve kariyerinin en iyi sezonunu geçirmesini sağlayacağını söyledi:

"D-Rose tüm yıl boyunca yanındayken Ja'nın nasıl bir sezon geçireceğini dikkatle izleyin. Cezası sona erdiğinde, şimdiye kadarki en iyi sezonunu geçirecek. D-Rose'un varlığı kendisini MVP gibi oynatacak. İzleyin ve görün!"

Rose'un deneyimi, liderliği ve sahadaki etkisi ile Morant'e akıl hocalığı ve destek sağlaması bekleniyor.

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