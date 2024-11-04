Thomas Reis: "Zor karşılaşma olacak"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sahasında Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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Thomas Reis: 'Zor karşılaşma olacak'
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04 Kasım 2024 12:04
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, zorlu Antalyaspor maçından galip gelip, yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

Reis, sahasında Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK"

Karşılama öncesi açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Antalyaspor maçı, zor bir karşılaşma olacak. Biz de bugüne kadar nasıl performans gösterdiysek aynı performansı onların karşısında da göstermemiz gerekiyor. Diğer oynadığımız karşılaşmalarda olduğu gibi göstermiş olduğumuz performansı gösterirsek puanlar almak için şansımız olacaktır. Oyuncularımız bu bilinçte, taraftarımızın da stadyumda güzel bir ambiyans yaratacaklarına inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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