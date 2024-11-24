Thomas Reis: "Sonucun iyi olduğunu düşünüyorum"

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Thomas Reis: 'Sonucun iyi olduğunu düşünüyorum'
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24 Kasım 2024 20:05
Reeder Samsunspor'un çalıştırıcısı Thomas Reis, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corondon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçta istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, Alanyaspor ile zorlu bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Müsabakanın genel analizini oyuncularıyla yapacaklarını anlatan Reis, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar vardı. Golü attıktan sonra ilk yarının son 10 dakikasında çok pasif bir oyun sergileyince rakip takımın fazlasıyla orta yapmasına müsaade ettik. Soyunma odasında arkadaşlarla agresif başlamamızı konuştuk. İkinci yarı başlar başlamaz gol yedik. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Sonucun iyi olduğunu düşünüyorum. Bu oyunun elbette analiz kısmını yapıp futbolcularla konuşacağız." diye konuştu.

Thomas Reis, Sipay Bodrum FK maçında daha iyi olacaklarını dile getirerek, "Alanyaspor karşısına Holse ve Bennasser gibi oyuncuların yokluğunda istediğimizi sahaya yansıtamadık. Milli aradan sonra bizim gibi takımlar için kolay değil. Kadromuz kısıtlı olduğu için bu bizim için iyi olmuyor. İkinci milli aradan sonra sadece Fenerbahçe maçından iyi performans göstermiştik. Holse'nin ağrıları vardı. Riske etmedim. Bennasser de zaten cezalıydı." ifadesini kullandı.

 
 
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