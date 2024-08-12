Thomas Reis: ''Kalite farkı kazandı''

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Thomas Reis: ''Kalite farkı kazandı''
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12 Ağustos 2024 01:53
Son güncelleme 12 Ağustos 2024 01:56
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, bu karşılaşmadan öğrenecekleri olduğunu söyledi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve ilk 30 dakika iyi oynadıklarını anlatarak "Oyunun kontrolü bizdeydi. Birinci golde bazı hatalar vardı. Atağa çıkmıştık. İkinci golü de hatamızdan yedik. Oyunun geneline bakarsak iyi oyun sergiledik." dedi.

"Bu maçtan öğreneceklerimiz var. Eminim sonraki maçta daha iyi performans göstereceğiz." ifadelerini kullanan Reis, "Kalite farkı diyebiliriz. Rakibimiz 3 şans buldu ve bunların 2'sini değerlendirdi. Bizim kenarlardan biraz daha düzgün ortalar yapmamız gerekiyor. Bunlara biraz daha çalışmamız gerekiyor. Ne yazık ki bugün kalite farkı kazandı." diyerek sözlerini tamamladı. 

 
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