Thomas Reis'dan hakem yorumu

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında mağlup oldukları TÜMOSAN Konyaspor'u hafta sonu yenmek istediklerini söyledi.



Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçını değerlendirdi.



Her karşılaşmanın zor geçtiğine işaret eden Reis, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Hava toplarında etkili, tehlikeli oyuncuları var. Duran toplardan 9 gol bulan bir takıma karşı oynayacağız. Savunmayı en iyi şekilde yapmamız gereken bir karşılaşma olacak. Kesinlikle ilk oynadığımız maçtan daha iyi sonuç almak, güzel performans göstererek elimizden gelenin en iyisini yaparak maçtan mutlu ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.



Konyaspor karşısında ligin ilk yarısındaki maçı kaybettiklerini dile getiren Reis, şunları kaydetti:



"O karşılaşmada topa daha fazla sahip olan, topun kontrolünü elinde tutan takım bizdik ancak ne yazık ki şanssız bir gol yedik. Bu karşılaşmada çok daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Elbette iyi bir maç olacaktır. Konyaspor'a karşı iyi sonuç almak istiyoruz ancak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bazen önde basacağız, bazen ikinci bölgede bekleyeceğiz. Bu değişimi de düzgün yapmamız gerekiyor. Sadece defans yapmak istemiyoruz. Defansif anlamda güzel şeyler yapmak istiyoruz ama aynı zamanda ofansif anlamda geçiş oyununu çok iyi oynamamız gerekiyor."



Reis, Lubomir Satka'nın küçük bir sakatlığı bulunduğunu ancak takımla antrenmanlara başladığını, Marc Bola'nın durumunun ise iyi olduğunu belirtti.



Reis, bir basın mensubunun hakem hatalarının maçla ilgili kendilerinde baskı oluşturup oluşturmadığı yönündeki sorusuna, "Hakemlerle ilgili çok fazla konuşmayı seven birisi değilim. Biz tamamen kendi oyunumuza, kendi maçımıza odaklanmak istiyoruz. Umarım oynayacağımız karşılaşmalarda da iyi hakem yönetimiyle karşılaşırız." cevabını verdi.



