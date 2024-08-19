Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Çok iyi performans sergiledik ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz." dedi.Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsun'a 3 puan alarak dönmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Maçta genel itibarıyla iyi performans gösterdiklerini aktaran Reis, şöyle konuştu: