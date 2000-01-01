Thomas, Perkins'in Clippers çağrısına onay verdi

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins'in LA Clippers'a kendisini alması gerektiğini söylediği tweet'e onay verdi.



Perkins, kısa süre önce Thomas için şu tweeti atmıştı:



"Isaiah Thomas'ın antrenmanlarda gerçekten iyi göründüğünü ve sağlıklı bir şekilde geri döndüğünü duyuyorum. LA Clippers, madem serbest oyuncu döneminde pek, bir şey yapmadınız, bari ona bir şans verin!"



Thomas, Perkins'in Twitter'daki önerisine "dua eden" emojiyle karşılık verdi.



Thomas, en son 2019-20 sezonunda Washington Wizards forması giymiş ve 12.2 sayı ile 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



Şubat ayındaki son takas tarihinden önce Clippers'a takas edilen Thomas, hemen serbest bırakılmıştı.



