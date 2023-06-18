Thomas Partey, Arsenal'den ayrılabilir!

İngiltere Premier Lig'de sezonu 2.sırada noktalayan Arsenal'de bir ayrılık yaşanabilir. Ganalı futbolcu Thomas Partey gelecek sezon için yeni bir macera arıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Thomas Partey, Arsenal'den ayrılabilir!
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18 Haziran 2023 19:13
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan bir veda yaşayabilir.

3.5 sezondur Arsenal forması giyen Thomas Partey yeni sezonda takımdan ayrılmak adına görüşmelere başladı. 

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ganalı orta saha, kendisine kulüp araması için menajerine yetki verdi.

30 yaşındaki futbolcu Kuzey Londra ekibiyle Ocak 2020'den bu yana 99 maça çıkarken 5 gol 4 asistlik katkı verdi.




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