Thomas Partey, Arsenal'den ayrılabilir!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan bir veda yaşayabilir.



3.5 sezondur Arsenal forması giyen Thomas Partey yeni sezonda takımdan ayrılmak adına görüşmelere başladı.



2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ganalı orta saha, kendisine kulüp araması için menajerine yetki verdi.



30 yaşındaki futbolcu Kuzey Londra ekibiyle Ocak 2020'den bu yana 99 maça çıkarken 5 gol 4 asistlik katkı verdi.











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