Brooklyn Nets guardı Cam Thomas, Nets'in çaylak sözleşmesini uzatmaması konusunu endişe etmediğini söyledi.



2023-24'te çıkış yakaladığı bir sezon geçirmesine rağmen, 22 yaşındaki Thomas Nets'ten sözleşme uzatması almadı ve önümüzdeki yaz sınırlı serbest oyuncu statüsüne girecek.



Sözleşme uzatmasının olmaması sorulduğunda ise, Thomas odağının başka yerde olduğunu belirtti:



"Bir sonraki maçı oynamaya hazırlanıyorum. Odaklandığım tek şey bu. Diğer ekstra şeyleri cidden umursamıyorum."



Thomas önceki sezon maç başına kariyer rekoru 22,5 sayı ortalamasına ulaşarak, etkili bir hücum gücü olarak rolünü sağlamlaştırmıştı. İzolasyon pozisyonlarda skor üretme yeteneği bazı gözlemcilerden övgü alırken, bazılarından ise uzun vadeli potansiyeli konusunda karışık yorumlar almıştı.



Dört yıllığı 4 milyon dolarlık çaylak sözleşmesinin son yılında olan Thomas, 2024-25 sezonunda takım için uzun vadeli bir uyum sağlayıp sağlayamayacağını kanıtlayacak.



