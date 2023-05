Serbest oyuncu Isaiah Thomas, NBA'e dönmeye "%100" hazır olduğunu söyledi.



2021-22 sezonunda Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks ve Charlotte Hornets ekiplerinde çok sayıda 10 günlük kontratla forma giymesine rağmen, 2022-23 sezonunda hiç oynamamış olan Thomas, yakın zamanda FanDuel'ın Run It Back isimli programında The Athletic'ten Shams Charania ile geleceği hakkında konuştu:



"%100 hazırım, şu anki durumumu beş yıl önce Boston'daki halimle karşılaştırmayacağım ama aynı o şekilde hissediyorum. Tabii ki son birkaç yıldır o kadar fazla oynamadığım için, vücudumda fazla yıpranmışlık da yok. Sene boyunca çok sayıda takımla konuştuğum için, bunun üzerinde durmayı ve hazır olmayı sürdürüyorum.



Bu yaz serbest oyuncu döneminde bir noktada, bir takımın beni kadrosuna katacağına yürekten inanıyorum ve ister sahada olmak, ister genç oyunculara akıl hocalığı yapmak olsun, bu fırsattan yararlanmaya fazlasıyla istekliyim. NBA'de buna ihtiyaç var."



Thomas ayrıca kendisinden ihtiyaç duyulan her rolü kabul etmeye hazır olduğunu ve kariyerine NBA'de devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.



All-Star ve All-NBA ikinci takımına seçildiği 2016-17 sezonunun ardından Thomas, çok sayıda kalça sakatlığından bu yana eski formunda olamadığı için yedi farklı takımla toplam 109 maça çıkmıştı.





