Thomas Müller: 'Tüm maçlar bıçak sırtında oynanıyor'

Thomas Müller, Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile oynayacakları son maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Müller yaptığı açıklamada, "İspanya ile oynanan maçta üzerimizde yoğun bir baskı hissediyorduk. Ama sonuç olarak hepimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bunu sahada göstermeliyiz." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Kötü sonuçların ağresiflikle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz bu bu tür baskıları biliyoruz ve bununla da başa çıkabiliriz. Sadece birkaç saniyelik sihire ihtiyacımız var. Zaten birçok maç bıçak sırtında oynanıyor." ifadelerini kullandı.



Almanya, E Grubu'ndaki son maçını 1 Aralık'ta Kosta Rika ile oynayacak.



