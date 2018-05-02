Thomas Müller: 'Mağlubiyeti hakeme bağlamıyoruz'

Alman forvetiile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerini değerlendirdi.Maçın ardından Tivibu Spor'a konuşan Thomas Müller, sonucun hakemlerle ilgisi olmadığını söyledi."Detaylarda hata yaptığımızı söyleyebilirim. Münih'ten daha iyi oynadık burada. Turu geçmeyi hak eden taraf bizdik.""Çok fırsat yakaladık ancak Real Madrid'e karşı bunları değerlendiremezseniz işler zorlaşır. Futbol böyle bir oyun. Kazanmak için gol atmanız gerekiyor. İlk maçta da aynı sorunu yaşadık""Keylor Navas bugün harika kurtarışlar yaptı. Bu maçın dışında da harika bir futbolcu. Bazen hatalar yapıyor ancak bu maçlarda yapmadı. Real Madrid'i Navas kurtardı diyebiliriz""Net bir penaltıydı diyebilirim. Bizim için zorsa hakemler için de böyle maçlarda görev almak zordur. Mağlubiyeti hakemlere değil, kendi performansımıza bağlıyoruz"