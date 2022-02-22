Thomas Müller'in testi ikinci kez pozitif!

Bayern Münihli yıldız futbolcu Thomas Müller ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Thomas Müller'in testi ikinci kez pozitif!
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22 Şubat 2022 01:38
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller'in koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, evinde izolasyona alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Müller, 2021'in şubat ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

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