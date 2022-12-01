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Thomas Müller bırakacağının sinyallerini verdi

Thomas Müller, Kosta Rika karşılaşmasının ardından Milli Takımı bırakacağına dair sinyaller verdi.

Thomas Müller bırakacağının sinyallerini verdi
Almanya'nın deneyimli oyuncusu Thomas Müller, Kosta Rika karşılaşmasının ardından Milli Takımı bırakacağının sinyallerini verdi.

Deneyimli oyuncu maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu Almanya ile son maçımsa, taraftarlara birkaç söylemek istiyorum; Benim için muazzam bir zevkti. Çok teşekkür ederim. Her zaman sahada yüreğimi ortaya koymaya çalıştım."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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