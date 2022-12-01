Thomas Müller bırakacağının sinyallerini verdi

Almanya'nın deneyimli oyuncusu Thomas Müller, Kosta Rika karşılaşmasının ardından Milli Takımı bırakacağının sinyallerini verdi.



Deneyimli oyuncu maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Eğer bu Almanya ile son maçımsa, taraftarlara birkaç söylemek istiyorum; Benim için muazzam bir zevkti. Çok teşekkür ederim. Her zaman sahada yüreğimi ortaya koymaya çalıştım."



