Thomas Müller bırakacağının sinyallerini verdi
Thomas Müller, Kosta Rika karşılaşmasının ardından Milli Takımı bırakacağına dair sinyaller verdi.
Almanya'nın deneyimli oyuncusu Thomas Müller, Kosta Rika karşılaşmasının ardından Milli Takımı bırakacağının sinyallerini verdi.
Deneyimli oyuncu maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Eğer bu Almanya ile son maçımsa, taraftarlara birkaç söylemek istiyorum; Benim için muazzam bir zevkti. Çok teşekkür ederim. Her zaman sahada yüreğimi ortaya koymaya çalıştım."
Deneyimli oyuncu maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Eğer bu Almanya ile son maçımsa, taraftarlara birkaç söylemek istiyorum; Benim için muazzam bir zevkti. Çok teşekkür ederim. Her zaman sahada yüreğimi ortaya koymaya çalıştım."
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0