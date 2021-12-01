Thomas Müller: 'Ballon d'Or tam bir hayal kırıklığı'

Bayern Münih'in hücum oyuncusu Thomas Müller, takım arkadaşı Lewandowski ve Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.



Lewandowski'nin Ballon d'Or'u hak ettiğini söyleyen Müller, "Bayern Münih taraftarları, Almanlar ve Polonyalılar için bu tören kesinlikle bir hayal kırıklığıydı. Lewandowski, Ballon d'Or'u hak ediyordu ancak buna şaşırmadım. Aynısı 2013'te Franck Ribery'e de yaptılar." dedi.



Daha çok başarıya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Alman futbolcu, "Bundesliga'da harika oyuncular var ama görünüşe göre dünya çapında öne çıkmak için daha fazla uluslararası başarıya ihtiyaç var. Benim için büyük bir motivasyon. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız ve buna önümüzdeki Barcelona maçıyla başlayacağız." diye konuştu.





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