Thomas, Michael Jordan'la barışmaya açık!: "Kimseden korkum yok..."

NBA efsanesi Isiah Thomas, bir diğer efsane oyuncu Michael Jordan ile uzun süredir devam eden anlaşmazlığına son vermeye istekli olduğunu itiraf etti.



Thomas ve Jordan'ın, neredeyse 30 yıldır aralarının bozuk olduğu biliniyor.



Bu anlaşmazlık, Chicago Bulls ve Jordan'ın Doğu'daki en üst sıra için Thomas ve Detroit Pistons ile kafa kafaya geldiği 80'li yılların sonu ve 90'ların başında başlamıştı.



Pistons efsanesi, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a şu açıklamalarda bulundu:



"Ben kimseden korkmam. Kim olursa olsun, oturup konuşurum. Etrafımda olan herkes dahil. Korkuyla dolaşan biri değilim."



Bununla birlikte, eski süperstar aynı zamanda bir şampiyonluk kazanma hissiyatı ile ilgili de şunları söyledi:



"Herkesin bunu deneyimlemesini dilersiniz, ama sadece şampiyonlar bunu deneyimler. Bu, LeBron James'i, Jordan'ı, Kareem Abdul-Jabbar'ı, Magic Johnson'ı, kendimi, Larry Bird'ü biz yapan şeydir. Bir kez bu hissi tattığınızda, başkasını o noktada istemezsiniz."



