Thomas Meunier'i Borussia Dortmund kaptı!

Borussia Dortmund, PSG ile sözleşmesi biten Thomas Meunier'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; borussia-dortmund.com
Thomas Meunier'i Borussia Dortmund kaptı!
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25 Haziran 2020 17:20
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sürpriz transferi açıkladı.

Sarı - siyahlılar, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi biten sağ bek oyuncusu Meunier'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Dortmund, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Belçikalı futbolcu, forma giydiği 27 resmi karşılaşmada 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.



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