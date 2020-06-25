Thomas Meunier'i Borussia Dortmund kaptı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sürpriz transferi açıkladı.
Sarı - siyahlılar, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi biten sağ bek oyuncusu Meunier'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Dortmund, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
Belçikalı futbolcu, forma giydiği 27 resmi karşılaşmada 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.
Sarı - siyahlılar, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi biten sağ bek oyuncusu Meunier'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Dortmund, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
Belçikalı futbolcu, forma giydiği 27 resmi karşılaşmada 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.