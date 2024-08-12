Thomas Meunier, Fenerbahçe - Lille maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
İlk maçtan memnun olduklarını dile getiren Meunier, şöyle konuştu: ''Defansif ve ofansif olarak her şeyi masaya yatırdık. Fenerbahçe hakkında iki video analiz seansı yaptık. Fenerbahçe'de hedefleri olan bir takım profili var. Maçta fırsatlar yaratmayı başardık. Takımımız ilk maçtan memnun. ''
Trabzonspor'da da forma giyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: ''Türk taraftarların şöhretini sağlayan şey tutkulu olmaları. Baskın futbolumuzu oynamak için odaklanmamız lazım. Ayrıca böyle bir maç atmosferi beni motive ediyor. Bundan faydalanmamız gerek. Maçın başından itibaren fark yaratmak önemli. Sahada yaşananlar, tribünleri de etkileyecek.''
Açıklamalarında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da yer veren sağ bek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tecrübeli oyuncularla fiziksel güce sahipler. Mourinho gibi bir teknik adam oraya imza atıyorsa, orada bir şeyler kazanabileceğini bildiğindendir. Güçlü yanları var ama bizden güçlü olduklarına inanmıyorum. Şansımıza %1000 inanıyorum.''
Takım arkadaşı Edon Zhegrovabir hakkında da konuşma yapan tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Edon Zhegrovabir bir çeşit modern Robben, bazen top konusunda biraz açgözlü. İlk maçta fark yarattı. Kalitesi ortada artık takıma uyum sağlamalı ve ne yapabileceğini göstermeli. ''
İlk maçtan memnun olduklarını dile getiren Meunier, şöyle konuştu: ''Defansif ve ofansif olarak her şeyi masaya yatırdık. Fenerbahçe hakkında iki video analiz seansı yaptık. Fenerbahçe'de hedefleri olan bir takım profili var. Maçta fırsatlar yaratmayı başardık. Takımımız ilk maçtan memnun. ''
Trabzonspor'da da forma giyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: ''Türk taraftarların şöhretini sağlayan şey tutkulu olmaları. Baskın futbolumuzu oynamak için odaklanmamız lazım. Ayrıca böyle bir maç atmosferi beni motive ediyor. Bundan faydalanmamız gerek. Maçın başından itibaren fark yaratmak önemli. Sahada yaşananlar, tribünleri de etkileyecek.''
Açıklamalarında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da yer veren sağ bek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tecrübeli oyuncularla fiziksel güce sahipler. Mourinho gibi bir teknik adam oraya imza atıyorsa, orada bir şeyler kazanabileceğini bildiğindendir. Güçlü yanları var ama bizden güçlü olduklarına inanmıyorum. Şansımıza %1000 inanıyorum.''
Takım arkadaşı Edon Zhegrovabir hakkında da konuşma yapan tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Edon Zhegrovabir bir çeşit modern Robben, bazen top konusunda biraz açgözlü. İlk maçta fark yarattı. Kalitesi ortada artık takıma uyum sağlamalı ve ne yapabileceğini göstermeli. ''
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