Thomas Meunier'den asist katkıları için açıklama!

Trabzonsporlu futbolcu Thomas Meunier, Pendikspor maçının ardından konuştu.
Thomas Meunier, "İlk yarı özelinde çok kötüydük. Ne hafta içinde çalıştığımız şeyleri ne de biz kafamızdaki şeyleri hiç sahaya yansıtamadık. Ama ikinci yarıda reaksiyon gösterdiğimizi ifade edebilirim. Bu gösterdiğimiz reaksiyon profesyonel bir reaksiyondu. Yapmamız gereken şeyleri yaptık. Hocamızın bizden istediği şeyleri yaptık. Gerçekten çok iyi bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim ikinci yarıda. Bu oyunu oyunun tamamına yayabilirsek eğer bizim adımıza çok daha iyi geçecek." dedi.
Üçüncü maçında 3. asistini kaydeden yıldız isim, ''Öncelikle bir savunma oyuncusu olarak gol ya da asistle takıma katkıda bulunmak bonus olarak değerlendirilebilir. Benim adıma önemli olan bir savunma oyuncusu olarak kaleyi gole kapatabilmek. Takımının maç içerisinde gol yemeden maçı bitirilmesini sağlamak. Tabii ki gol ya da asist katkısında bulunduğunuz zaman kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Ama hiçbir gol ya da asist katkısı sizi iyi bir galibiyet kadar mutlu edemez." yorumunu yaptı.
Üçlü çektirmesiyle ilgili konuşan Meunier, "Kendileriyle çok duygu dolu anlar yaşadık. Zaten onların desteğini her zaman arkamızda hissedebilmek çok önemli. Benim adıma da bir ilk oldu. Taraftarlarımız hem bugün güzel oyundan ve güzel galibiyetten dolayı sanırım bugünü çok mutlu geçireceklerdir." sözlerini sarf etti.
Thomas Meunier, "İlk yarı özelinde çok kötüydük. Ne hafta içinde çalıştığımız şeyleri ne de biz kafamızdaki şeyleri hiç sahaya yansıtamadık. Ama ikinci yarıda reaksiyon gösterdiğimizi ifade edebilirim. Bu gösterdiğimiz reaksiyon profesyonel bir reaksiyondu. Yapmamız gereken şeyleri yaptık. Hocamızın bizden istediği şeyleri yaptık. Gerçekten çok iyi bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim ikinci yarıda. Bu oyunu oyunun tamamına yayabilirsek eğer bizim adımıza çok daha iyi geçecek." dedi.
Üçüncü maçında 3. asistini kaydeden yıldız isim, ''Öncelikle bir savunma oyuncusu olarak gol ya da asistle takıma katkıda bulunmak bonus olarak değerlendirilebilir. Benim adıma önemli olan bir savunma oyuncusu olarak kaleyi gole kapatabilmek. Takımının maç içerisinde gol yemeden maçı bitirilmesini sağlamak. Tabii ki gol ya da asist katkısında bulunduğunuz zaman kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Ama hiçbir gol ya da asist katkısı sizi iyi bir galibiyet kadar mutlu edemez." yorumunu yaptı.
Üçlü çektirmesiyle ilgili konuşan Meunier, "Kendileriyle çok duygu dolu anlar yaşadık. Zaten onların desteğini her zaman arkamızda hissedebilmek çok önemli. Benim adıma da bir ilk oldu. Taraftarlarımız hem bugün güzel oyundan ve güzel galibiyetten dolayı sanırım bugünü çok mutlu geçireceklerdir." sözlerini sarf etti.