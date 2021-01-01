Thomas: "Luka'nın etkisi, Harden ve Magic'ten büyük"

NBA efsanesi Isaiah Thomas, Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in, Houston Rockets süperstarı James Harden ve Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'dan nasıl daha büyük bir etkiye sahip olduğunu açıkladı.



Luka, dün gece Houston Rockets karşısında sezonun ilk triple-double'ını yaptı. Doncic, Dallas galibiyetinde 33 sayı, 16 ribaund ve 11 asistle harika bir maç çıkardı.



Thomas, Luka'nın oyununu Harden ve Magic gibi seçkin oyuncularla karşılaştırdı:



"Luka ve Harden ile ilgili benzersiz olan şey de bu, Harden bu gece iyi bir maç çıkarmamış olsa da. Bu adamlar o kadar yetenekli ve o kadar iyiler ki, formsuz bir şekilde oynayıp bu rakamları ortaya koyarak forma girebiliyorlar. Girdiklerinde ise, oyun tarihinin en iyilerinden oluyorlar.



Magic, Luka ve Ben (Simmons) arasındaki fark, Luka'nın gecede 25-26 sayı atması. Aynı zamanda bir üçlük tehdidi olması. Magic istatistik kağıdını birçok farklı şekilde etkilemişti, ancak kimse bunu Luka'nın skorerliği kadar etkilemiyor. Yaptığı şey muazzam ve böyle bir oyuncuyu görmek, ligimiz için oldukça benzersiz."



