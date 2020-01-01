Thomas: "LeBron ve Kareem, saha içinde ve dışında G.O.A.T.'lar!"

NBA efsanesi Isiah Thomas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Lakers efsanesi Kareem Abdul-Jabbar'ın sahada ve saha dışında tüm zamanların en iyi oyuncuları olduklarını söyledi.



Thomas ve Michael Jordan'ın anlaşamadığı gerçeği, kimse için bir sır değil. Bad Boys kadrolu Detroit Pistons ile Chicago Bulls arasındaki oynadıkları günlerden ve Thomas, Dream Team'in dışında kaldığı günlerden bu yana, 2020'de de aynı şekilde ilerlemeye devam ediyor.



Thomas ve Jordan yıllardır birbirlerine ince dokundurmalar yapıyorlar ve bu nedenle Zeke'in, MJ'i oyun tarihindeki en büyük oyuncu olarak görmediğini görmek şaşırtıcı değil.



IT yakın zamanda Kareem ve LeBron'un tüm zamanların en iyi oyuncuları olduğuna inandığını belirtmişti ve aynı ifadeyi, ikiliyi saha dışında da en iyi oyuncular olarak niteleyerek tweetledi:



"Basketbol topluluğunda kıdemli biri olarak, NBA sporumuzun 'evrimini' görüyor ve takdir ediyorum. Bilgi, deneyim ve eğitimimi herkesle paylaşıyorum. LeBron ve Kareem sahada ve dışında GOAT statüsündedir. Bilinmesini sağlayın!"



