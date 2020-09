Thomas: "LeBron, basketbolun Einstein'ı"

NBA efsanesi Isiah Thomas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, "basketbolun Einstein'ı" olduğunu söyledi.



Sports Illustrated ile konuşan Thomas, James'in "basketbolun Einstein'ı" olduğuna olan inancını şu şekilde paylaştı:



"Her efsanenin koçluk ağacına baktığınızda, felsefi olarak büyüklüklerinin nasıl oluştuğunu görebilirsiniz. Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan ve benim, üniversitedeki ve NBA'deki koçlarımıza bakabilir ve oyunu bizim öğrendiğimiz şekilde çalışabilirsiniz. LeBron James liseden gelmişti. Ona kim hocalık yaptı? LeBron, dahi tipte bir basketbol zihnidir ve bu yüzden ona basketbolun Einstein'ı diyorum."



Thomas, LeBron'un neredeyse yirmi yıldır ligde kaldıktan sonra bile oyunun zirvesinde kalma arzusunun yanı sıra, ister sayı, ister ribaund, ister pasörlük olsun, sahadaki her şeyi yapma isteği hakkında konuşmaya devam etti:



"Zirvede kalması konusunda doyumsuz iştahının zirvede olmasına hayranım. Bir oyuncunun bu kadar çok istatistiksel kategoride dominant olduğunu hiç görmemiştim. Oyuncuların belirli alanlara dominant oluşunu görmüştük, ancak her şeyi gerçekten yapan bir oyuncu görmemiştik. Ve bunu 17 yıldır hatasız bir şekilde yaptı. Şimdilik, Kareem, şu anda tarihin en iyisidir. Ama emekli olduğunda, LeBron James basketbol oynarken gördüğümüz en iyi oyuncu olacak."



LeBron şu anda bubble'da dördüncü NBA şampiyonluğunu almaya odaklanıyor. Lakers, Denver Nuggets ile eşleştiği Batı Konferansı Finalleri serisinde 2-0 önde yer alıyor.