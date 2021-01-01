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Thomas: "Lakers'taki çocuklara yardım edebilirim!"

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, son zamanda sıkıntı çeken Los Angeles Lakers ekibine yardım edebileceğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Isaiah Thomas, son zamanda sıkıntı çeken Los Angeles Lakers ekibine yardım edebileceğini belirtti.

Son on maçından sekizini kaybederek zorlu bir süreçten geçen Lakers, playoff yarışında ana oyun kurucuları LeBron James ve Dennis Schröder olmadan hayatta kalmaya çalışıyor.

Thomas ise, bu alanda geçtiğimiz sezonun şampiyona yardım edebileceğini düşünüyor:

"Bu süre zarfında Lakers'taki çocuklara yardım edebilirim!"

32 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında sezonu kapatmasına neden olan sağ kalça ameliyatını geçirmeden önce, Lakers'ta 17 maç forma giymişti.

Thomas'ın en yakın NBA tecrübesi ise, 3 Nisan'da New Orleans Pelicans ile imzaladığı 10 günlük bir kontrattı.


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