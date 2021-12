Thomas: "Lakers'a gitmeye çok yakındım, ama Rondo alındı"

G League'de forma giyen Isaiah Thomas, geçtiğimiz yaz Los Angeles Lakers'a katılmaya çok yakın olduğundan bahsetti.



The Athletic'ten Shams Charania ile konuşan I.T., Lakers'la anlaşmaya bir adım uzaklıkta olduğunu, ancak ekibin Rajon Rondo ile anlaştığını açıkladı:



"Gitmeye çok yakındım. Rondo oraya gitmeseydi, bir Laker olabileceğime inanıyorum. Rondo'ya ve Lakers organizasyonuna saygılarımı sunarım. O adamlarla biraz vakit geçirme fırsatım olmuştu. LeBron ve Westbrook ile çalışmıştık. Yani eski halime döndüğümü bizzat görmüşlerdi.



Olan biten her şeyi kontrol edemem, fakat Lakers ile anlaşmaya çok yakındım. Muhtemelen böyle harika oyuncularla oynayıp onlardan bir şeyler öğrenebilmek, çok iyi bir fırsat olurdu. Tekrar Lakers gibi bir organizasyonda yer almak süper olurdu ama olmadı. Önüme bakmak zorundayım."



Eski All-Star oyuncu, yaz döneminde Lakers ile bir antrenman yapmış olmasına rağmen, taraflar bir kontrat üzerinde anlaşmaya varamamışlardı.