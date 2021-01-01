Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Thomas: "Lakers'a gitmeye çok yakındım, ama Rondo alındı"

G League'de forma giyen Isaiah Thomas, geçtiğimiz yaz Los Angeles Lakers'a katılmaya çok yakın olduğundan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
G League'de forma giyen Isaiah Thomas, geçtiğimiz yaz Los Angeles Lakers'a katılmaya çok yakın olduğundan bahsetti.

The Athletic'ten Shams Charania ile konuşan I.T., Lakers'la anlaşmaya bir adım uzaklıkta olduğunu, ancak ekibin Rajon Rondo ile anlaştığını açıkladı:

"Gitmeye çok yakındım. Rondo oraya gitmeseydi, bir Laker olabileceğime inanıyorum. Rondo'ya ve Lakers organizasyonuna saygılarımı sunarım. O adamlarla biraz vakit geçirme fırsatım olmuştu. LeBron ve Westbrook ile çalışmıştık. Yani eski halime döndüğümü bizzat görmüşlerdi.

Olan biten her şeyi kontrol edemem, fakat Lakers ile anlaşmaya çok yakındım. Muhtemelen böyle harika oyuncularla oynayıp onlardan bir şeyler öğrenebilmek, çok iyi bir fırsat olurdu. Tekrar Lakers gibi bir organizasyonda yer almak süper olurdu ama olmadı. Önüme bakmak zorundayım."

Eski All-Star oyuncu, yaz döneminde Lakers ile bir antrenman yapmış olmasına rağmen, taraflar bir kontrat üzerinde anlaşmaya varamamışlardı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal