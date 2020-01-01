Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Thomas: "Kyrie, ligin en yaratıcı oyuncusu"

NBA efsanesi Isiah Thomas, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in "muhtemelen ligin en yaratıcı oyuncusu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Isiah Thomas, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in "muhtemelen ligin en yaratıcı oyuncusu" olduğunu söyledi.

Kyrie, NBA tarihinin en iyi point guardlarından biri olan Thomas'tan büyük övgü aldı.

Thomas, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a şu açıklamayı yaptı:

"Muhtemelen ligdeki en yaratıcı oyuncu. Onun olayı, oyunun sanatını ve zerafetini gerçek anlamda keşfetmek. Bununla bağlantı kurabiliyorum ve hayranlık duyuyorum."

Irving'in önümüzdeki sezon tamamen sağlıklı olması ve Kevin Durant ile Nets ekibini bir şampiyonluk adayı haline getirmesi bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal