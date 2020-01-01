Thomas: "Kyrie, ligin en yaratıcı oyuncusu"

NBA efsanesi Isiah Thomas, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in "muhtemelen ligin en yaratıcı oyuncusu" olduğunu söyledi.



Kyrie, NBA tarihinin en iyi point guardlarından biri olan Thomas'tan büyük övgü aldı.



Thomas, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a şu açıklamayı yaptı:



"Muhtemelen ligdeki en yaratıcı oyuncu. Onun olayı, oyunun sanatını ve zerafetini gerçek anlamda keşfetmek. Bununla bağlantı kurabiliyorum ve hayranlık duyuyorum."



Irving'in önümüzdeki sezon tamamen sağlıklı olması ve Kevin Durant ile Nets ekibini bir şampiyonluk adayı haline getirmesi bekleniyor.



