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Thomas: "Kupamı çaldınız, geri verin!"

NBA efsanesi Isiah Thomas, çalınmış olan 1984 NBA All-Star maçı MVP ödülünü, teklif sahiplerinin kullanımına sunmak için Dallas merkezli bir müzayede evi olan Heritage Auctions'a seslendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Isiah Thomas, çalınmış olan 1984 NBA All-Star maçı MVP ödülünü, teklif sahiplerinin kullanımına sunmak için Dallas merkezli bir müzayede evi olan Heritage Auctions'a seslendi.

Thomas, ürünün satışa sunulmasından memnun değildi ve ganimetinin çalındığına dair tweet atarak, müzayede evinden ürünü kendisine iade etmesini istedi.

Thomas'a göre kupa, geçtiğimiz yıl efsanevi koç Gene Pingatore'un vefat ettiği gece Illinois'deki lisesinin kupa dolaplarından birinden çalınmıştı. Thomas, müzayede evini doğrudan kupayı çalmakla suçlamasa da, onlardan ürünü satmamalarını ve kendisine iade etmelerini istedi:

"Bu kupa, koçum Bay Pintagore'un öldüğü gece St. Joseph Lisesi'nden çalınmıştı. Kupamı çaldınız, lütfen geri verin!"

Şirket, bir soruşturmanın halihazırda devam etmekte olduğunu belirtmek için, Twitter üzerinden Thomas'a derhal yanıt verdi.

"Miras, bize gönderilen öğelerin gerçekliğini ve menşeini sağlamak için her boyuta ulaşmaktadır. Bay Thomas'ın endişelerini ve iddialarını oldukça ciddiye almaktayız."


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