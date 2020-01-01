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Thomas: "Knicks'te oynamak harika olurdu!"

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, Tom Thibodeau işe alındıktan sonra, New York Knicks'e katılmanın "harika olabileceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Isaiah Thomas, Tom Thibodeau işe alındıktan sonra, New York Knicks'e katılmanın "harika olabileceğini" söyledi.

Thomas görünüşe göre, bu ölü sezonda Knicks'e katılma şansını kendi yaratmaya çalıştı.

Knicks geçtiğimiz gün, Thibodeau'yu yeni başantrenörü olarak işe aldığını duyurmuştu. Thomas, Thibodeau'nun backcourt'una uyum sağlayabileceğini söyledi.

"Thibs küçük guardları sever (sanırım haha).... Knicks harika olurdu!"

Thomas, Washington Wizards için 40 maçta görev almış ve maç başına 23.1 dakikada, 12.2 sayı ve 3.7 asist ortalamalar yakalamıştı. IT ayrıca genel olarak %40.8, üçlük çizgisi gerisinden ise %41.3 isabetle oynamıştı.


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