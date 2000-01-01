Thomas: "Jordan'ın benden 'nefret etmesine' çok şaşırıyorum"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "The Last Dance" belgeselinde kendisinden "nefret" ettiğini söylemesi hakkında konuştu.



Jordan ve Thomas, NBA tarihindeki en büyük rekabetlerden birinin parçasıydı. Isiah'nın Pistons ekibi, arka arkaya sezonlarda (1989 ve 1990) şampiyonaluğa ulaşmışlardı, ancak Michael ve Bulls yükselişteydi.



1991 Doğu Konferansı Finalleri'nde Chicago ekibi, Pistons'ı süpürmüştü. Detroit için olağanüstü bir dönemin sonu gelmişti ve Jordan ile Bulls, ilk şampiyonluklarına ulaşmış ve bir hanedanı başlatmışlardı.



Jordan'ın, Thomas'ın 1992 Dream Team'e alınmamasının sebebi olduğunu söyleyenler bulunuyordu, ancak MJ, belgeselde durumu böyle açıklamadı:



"Isiah Thomas'ın yeteneğine saygı duyarım. Bana göre, tüm zamanların en iyi point guardı Magic Johnson'dır ve onun ardından hemen Isiah Thomas gelir. Ne kadar nefret etsem de onun oyununa saygı duyarım."



Jordan'ın "nefret" kelimesini kullanması, Thomas için bir sürpriz olmuştu:



"Bu tür nefret ve öfkeye sahip olması beni gerçekten şaşırttı. Etrafındayken böyle bir şeyi hiç tecrübe etmemiştim. Oğlum Michael Jordan formaları ve ayakkabıları giyerdi. Olimpiyatlardan Jordan formaları ve onlar için aldığım Bulls formaları vardır..."



