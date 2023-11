Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, 'The Last Dance' belgeseli çıkana kadar efsane oyuncu Michael Jordan'la arasında husumet olduğundan "haberi olmadığını" söyledi.



Thomas, Atlanta'daki ForbesBLK Zirvesi'nde Jordan'dan bahsederek, mevzubahis belgesel 2020'de yayınlanana kadar kendisiyle ilgili herhangi bir husumetten haberi olmadığını öne sürdü.



Thomas ayrıca kimseden nefret etmediğini ve MJ ile dürüst bir konuşmaya açık olacağını da sözlerine ekledi:



"Şunu açıklığa kavuşturayım; aramızda bir problem olduğunu bilmiyordum. Gerçekten. O röportajda, NBA TV'nin bulunduğu sokağın karşısındaki yerde bildiğiniz takım elbise giymiş bir şekilde yer almıştım. Jordan ve yapımcısı beni bizzat aramıştı. Tüm e-postalar hala duruyor.



Peki neden bu belgeselde yer almaya bu kadar istekliydim? Yeğenim Şikago'ya ilk geldiğinde Michael Jordan'la beş yıl birlikte yaşamşıtı. Ona ailecek hepimiz bakmıştık ve birlikte takılmıştık. Last Dance çıkana kadar, aramızdaki bu sözde husumetten haberim bile yoktu."



Thomas'ın 'Bad Boys' Pistons takımı, Jordan'ın Bulls kadrolarını 1988 playofflarının ikinci turunda, 1989 Doğu Konferansı Finallerinde ve 1990 Doğu Konferansı Finallerinde fiziksel bir oyun tarzı kullanarak üst üste mağlup etmişti.



Bu durum Jordan'ın fiziksel anlamda kendini daha da güçlendirerek motivasyon kazanmasını ve sonunda sırasıyla 1991 Doğu Konferansı Finallerinde Detroit'i, ardından NBA Finallerinde Los Angeles Lakers'ı yenerek toplamda kazandığı altı şampiyonluktan ilkini kazanmasını sağlamıştı.