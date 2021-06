Thomas: "Jordan asla 'en iyisi benim' dememişti!"

NBA efsanesi Isiah Thomas, Chicago Bulls ikonu Michael Jordan'ın hiçbir zaman tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu iddia etmediğini söyledi.



ESPN'den Mike Greenberg ile yakın tarihli bir röportajda Isiah, eski dönemde oyuncuların G.O.A.T. unvanına sahip olduklarını asla dile getirmediklerini açıkladı:



"Bizler alçakgönüllülüğün ve saygının yaygın olduğu bir dönemden geliyoruz. Bugün de adamların 'En iyi benim' dedikleri bir dönemdeyiz.



Hatta bu konuda Michael Jordan'ı bile gündeme getirebilirim. Jordan'ın şimdiye kadar en iyi oyuncu olduğunu söylediğini hiç duymadık. Ama bu nesildekiler, rahatça 'En iyisi benim' diyebiliyorlar ve bunun üzerine damgalarını vurup, sahip çıkıyorlar.



Biz bunu kendimiz için söylemediğimiz bir dönemde yaşıyorduk. Bunu başkaları bizim için söylüyordu ve herkes de o unvan için savaşıyordu."



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, iş ortakları Maverick Carter, Randy Mims ve Rich Paul'a ESPN'in "More Than An Athlete" serisinin bir bölümünde, "İşte o an, beni tüm zamanların en iyi oyuncusu yapmıştı... hissettiğim buydu" ifadelerini kullandığı görülmüştü.