Thomas: "Jason Kidd, çok 'özel'"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü ve Hall of Fame point guard Jason Kidd'in "özel" olduğuna inandığını söyledi.



Thomas, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a, şu anda Lakers'ta çalışan Kidd'in "özel" olduğuna inandığını belirtti:



"Gözlem ve katılımdan bahsetmek gerekiyor. Jason Kidd'in, oynadığı dönemde karşısındaki hücumları ve savunmaları ince eleyip sık dokumak ve bu şekilde başarılı olmak durumunda bulunmuş olmasından ötürü, iştirak edici açıdan bir yeteneği var.



Dolayısıyla, Jason Kidd'in karşısında oynayıp, yenmediği veya icat edilmemiş bir savunma olmadığı için, rakip olarak koçluk yaptığı her savunmadaki zayıf noktaların nerede olduğunu biliyor ve oyuncularına 'Aradığınız nokta şu' veya 'Şuralardan açık verecekler.' diyebiliyor."



Kidd, hem oyuncu (Dallas Mavericks, 2011) hem de antrenör (2020) olarak NBA şampiyonlukları kazanmıştı.



