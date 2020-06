Thomas, "ırkçı" denilen James Dolan'ı savundu!

NBA efsanesi Isiah Thomas, ırkçı yakıştırması yapılan New York Knicks sahibi James Dolan'ı savundu.



"Bad Boys" ekibinin lideri, mevcut NBA manzarasındaki en büyük "kötü adamlardan" birini savundu. Knicks'in eski Basketbol Operasyonları Başkanı ve koçu olan Thomas, Dolan'ın George Floyd ile ilgili sınırlı açıklamalarının bir sonucu olarak algılanan ırkçılığını yorumladı:



"Kendisinin New York Knicks ile işe alım uygulamaları, doğru şeyleri söyleyebilecek birçok spor takımı sahibinden çok daha büyüktü diyebilirim. İşe alma uygulamaları bazında, New York Knicks ve ırk hakkında konuştuğunuzda spordaki herkese karşı durabilir."



Dolan, basketbol operasyonlarının tek Afroamerikalı başkan ve genel menajer ikilisi olan Steve Mills ve Scott Perry'yi işe alan kişiydi.



Thomas, tüm hayatı boyunca sistemik ırkçılığa karşı savaşıyordu ve evine doğru bir tankın namlusunun doğrultulması da dahil olmak üzere, Chicago'da bir çocukken geçirdiği zamanla ilgili anılar anlattı:



"Tankın namlusu dönmüştü ve askerler Chicago'nun Batı Yakasını korumak için yürüdüğünde tam evimize doğrultulmuştu. Ben böyle büyüdüm. Ailem ve ben, doğduğumdan beri özgürlük ve vatandaşlık ve eşit haklar için bu mücadelede bulunduk. Başka bir şey hatırlamıyorum."