Brooklyn Nets guardı Cam Thomas, takımında ilk beşte yer alması durumunda "rahatça" 25 sayı ortalama yakalayabileceğini söyledi.



Yakın zamanda "The SchuZ Show" isimli podcast'ten Zach Schumaker ile yaptığı röportajda Thomas, takımın "asıl adamı" olarak topun daha çok elinde olması durumunda, sayı ortalamasını yükseltebileceğinden hiç şüphesi olmadığını açıkladı:



"Top elimde olsa mı? Net 25 sayı, rahat. Ve bunu sadece yeteneğime güvendiğim ve neler yapabileceğimi bildiğim için söylüyorum."



Thomas, geçtiğimiz sezon dört maçta (Şubat'ta üst üste üç maç dahil olmak üzere) 40 sayı barajını geçmiş ve Nets tarihinde bir sezonda bunu başaran Kevin Durant, Kyrie Irving, Vince Carter ve John Williamson gibi isimlerin arasına katılarak, hücum potansiyeliyle birçok kişiyi etkilemişti.



Takımın hem Irving'i hem de Durant'i takas etmesi sonrası daha çok süre alabilen Thomas, ligdeki ikinci yılında 57 maçta 10.6 sayı, 1.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



