Thomas: "Hücumda, CP3'den biraz daha cesurdum"

NBA efsanesi Isiah Thomas, kendisini Phoenix Suns yıldızı Chris Paul ile karşılaştırdı.



Paul'un bir skorer olarak kurnazlığı ve savunma tarafında da oynaması, geçmişte birçok insanın kendisini Thomas ile karşılaştırmasına yol açmıştı.



"Zeke", The Rex Chapman Show'da yaptığı yakın tarihli bir sohbette, CP3 ile oldukça benzer iki oyuncu olduklarını itiraf etti:



"Oyunumun birçok özelliğini onda görüyorum ama aynı zamanda hücum tarafında biraz daha cesur olduğumu da düşünüyorum.



O nakavt anındayken gerektiği zaman pası verebilirim, fakat öncesinde 'moral bozan iki ya da üç şut da sokacağım' gibi."



