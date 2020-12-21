Thomas Heurtel için Fenerbahçe cevabı geldi

Barcelona başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Thomas Heurtel için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Thomas Heurtel için Fenerbahçe cevabı geldi
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21 Aralık 2020 18:42
Barcelona oyuncusu Thomas Heurtel'in Fenerbahçe Beko'ya transfer olacağı iddia ediliyor. Katalan kulübünün koçu Sarunas Jasikevicius, transfer iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius son olarak Joventut Badalona maçında oyuncuyu kadroya dahil etmedi.

"GELECEK GÜNLERDE BELLİ OLUR"

Gard oyuncusu hakkında gelen soruyu yanıtlayan Litvanyalı koç; "Heurtel için her iki taraf adına da yararlı olacak bir çözüm arıyoruz. Gelecek günlerde durum netleşecektir." dedi.

31 yaşındaki Thomas Heurtel, daha önce Türkiye'de Anadolu Efes formasını da terletti.



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