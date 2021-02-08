Thomas Henry'den Beşiktaş'a yeşil ışık

Belçika ekibi OH Leuven takımında forma giyen santrfor Thomas Henry, Beşiktaş iddiaları hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Thomas Henry'den Beşiktaş'a yeşil ışık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2021 16:28
Beşiktaş ile adı geçen, Belçika ekibi OH Leuven takımında forma giyen santrfor Thomas Henry geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Belçika basını, Beşiktaş'ın son güne kadar 26 yaşındaki Fransız futbolcuya imza attırmak istediğini gündeme getirdi.

Beşiktaş ve İngiltere'den bir takımdan teklif aldığı konuşulan Thomas Henry, Ocak ayında takımda kalması hakkında "Şu an aklımda transfer yok. OH Leuven'e odaklanıyorum." açıklamasını yaptı.

Belçika ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Thomas Henry, sezonun transfer olabileceğinin sinyalini verirken, "Yaz aylarında güzel bir proje teklif edilirse, kesinlikle tekrar düşüneceğim" diye konuştu.

26 yaşındaki Fransız futbolcu, futbola Beauvais altyapısında başladı. 2019'un ocak ayında Tubize'den Leuven'e transfer olan Henry, bu sezon çıktığı 23 maçta 17 gol atarken 4 de asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için