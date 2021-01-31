'Thomas Henry, Beşiktaş'ın teklifini reddetti'

Ocak ayı transfer döneminin kapanmasına saatler kala, kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun'da mutlu sona ulaştı. Eski golcüsünü kiralık olarak renklerine bağlayan siyah-beyazlıların, reddedildiği sürpriz isim ise ortaya çıktı.Top Mercato'da yer alan haberde Beşiktaş'ın, Belçika ekibi OH Leuven takımında forma giyen santrfor Thomas Henry için teklif yaptığı ifade edildi. Haberde kulübün, siyah-beyazlılardan gelen teklifi reddettiği kaydedildi.26 yaşındaki Fransız futbolcu, futbola Beauvais altyapısında başladı. 2019'un ocak ayında Tubize'den Leuven'e transfer olan Henry, bu sezon çıktığı 23 maçta 16 gol atarken 4 de asist yaptı.