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Thomas, gözünü Golden State Warriors'a dikti!

Bu sezon sonrası serbest oyuncu olacak olan Isaiah Thomas'ın, gözlerini Golden State Warriors'a diktiği görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bu sezon sonrası serbest oyuncu olacak olan Isaiah Thomas'ın, gözlerini Golden State Warriors'a diktiği görüldü.

31 yaşındaki Thomas, şöyle bir tweet yolladı:

"Warriors aksiyonuna ihtiyacım var. Benchten gelip hizmet ederim!"

Bu olasılık, Thomas'ın eski takım arkadaşı ve NBA efsanesi Dwyane Wade'in, ilgisini çekti:

"Benchten gelen sağlıklı bir Isaiah Thomas hmm."

Thomas, Wade'e şu yanıtı verdi: "Senden sevgi gördüm O.G.! Hazırım ve sağlıklıyım."

Kariyerinde iki kez All-Star olan THomas, geçtiğimiz sezon Washington Wizards ile oynadığı 40 maçta 12.2 sayı ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı. Daha sonra LA Clippers'a takas edilen I.T., bir maç bile oynamadan serbest bırakılmıştı.

Thomas, 2016-17 sezonunda Boston Celtics ile maç başına 28.9 sayı ortalamasına sahip olduğu oyuncudan uzak bir noktada olsa da, geçtiğimiz yıl şans bulduğunda, 36 dakikada 19.0 sayı ortalaması yakalamıştı. Ayrıca üçlük yüzdesi olarak 41.3 ile kariyerinin en üst noktasına ulaşmıştı.


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