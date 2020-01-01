Thomas: "Gördüğüm en iyi ve eksiksiz oyuncu, LeBron James!"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi.



LeBron, bazı akranları tarafından NBA tarihindeki en büyük oyuncu olarak kabul ediliyor ve Thomas da, Twitter'da James ve Michael Jordan arasındaki G.O.A.T. (Tüm Zamanların En İyisi) tartışması konusundaki tercihini ifade etti:



"Hayatımda saha içinde ve dışında gördüğüm en iyi ve en 'eksiksiz' oyuncu, LeBron James'tir. Göz testini geçmiş durumda ve rakamlar da gözlerimin her istatistiksel kategoride gördüklerini doğruluyor. #GOAT odur, bunu bilsinler!"



Thomas, 13 yıllık NBA kariyeri boyunca Jordan'ı yakından izleme ve rekabet etme şansına sahip olmuştu. İki Hall of Fame oyuncu, 1988-91 yılları arasında 22 playoff maçında karşılaşmıştı ve Thomas, Jordan'a 12-10 üstünlük sağlamıştı.



Jordan şu anda şampiyonluk sayısı konusunda James üzerinde bir avantaja sahip olsa da, James'in büyük olasılıkla 2020'de aradaki farkı kapatmayı sürdüreceği düşünülüyor. James ve Lakers, bu gece oynanacak NBA Finalleri serisinin 5. maçında, Miami Heat'e karşı seriy tamamlamaya bakacak.



James, NBA tarihinde üç farklı takımla Finaller MVP'si ödülünü kazanan ilk oyuncu olmak istiyor.



