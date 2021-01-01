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Thomas, Giannis'i Bucks'a sadık kaldığı için takdir etti!

NBA efsanesi Isiah Thomas, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'ya Bucks'a sadık kalmasından dolayı övgüde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Isiah Thomas, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'ya Bucks'a sadık kalmasından dolayı övgüde bulundu.

Tüm kariyeri boyunca Detroit Pistons için oynayan ve 'Bad Boy' günlerinde iki şampiyonluk kazanmış olan Thomas, Antetokounmpo'nun Milwaukee ile olan ilişkisinden bahsetti ve kazandığı şampiyonluğun süpertakımlarla olmasından ne kadar farklı olduğuna dikkat çekti:

"İfadesi oldukça tutarlı, gerçek ve doğruydu. Doğru olmasının nedeni, o taraftar kitlesiyle tecrübe ettiği şeyler sonrası takımda kalarak, bu insanlara yaşattığı anılar. Bunu takımdan takıma dolaşarak veya süpertakımlara katılarak elde edemezsiniz.

Yıllarca bu toplulukla birlikte tüm zorlukları, inişleri, çıkışları ve hayal kırıklıklarını atlattıktan sonra, ayağa kalkıp birlikte kazanırsınız. En dip noktadan başlayarak organizasyonunuzu ve takımınızı zirveye taşımak, topluluk ve taraftarlarla bağ kurmak, başka hiçbir şeye benzemez."


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