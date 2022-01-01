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Thomas: "Giannis, 80'lerde ve 90'larda da MVP olurdu!"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun 80'li veya 90'lı yıllarda da MVP olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun 80'li veya 90'lı yıllarda da MVP olabileceğini söyledi.

Ligdeki onca başarısına rağmen, eski NBA oyuncusu Charles Oakley geçtiğimiz günlerde Giannis'in kendi oynadığı dönemde benchten gelebilecek bir oyuncu olduğunu iddia etmişti.

Thomas bu düşünceye karşılık vererek, Antetokounmpo'yu Houston Rockets efsanesi Ralph Sampson ile karşılaştırdı ve Bucks yıldızının 80'lerde veya 90'larda rakiplerine "her seferinde zulmedebileceğini" de sözlerine ekledi:

"80'lerde Ralph Sampson adında bir adam vardı... Sakatlanmadan önce, Bill Russell'ın kendisi için yetenekleri sayesinde gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu olabileceğini söylediğini hatırlıyorum... Giannis de bugünün Ralph Sampson'ı.

Giannis'in eski dönemlerde oynayamayacağını söyleyen bazı arkadaşlar var. Giannis Oakley'in yanından geçip gider, hepsine aynısını yapar, sonra da üzerlerinden smacı vurur. Hepsinden daha fizikli, daha hızlı ve daha güçlü.

Bugün artık oynamadığın için, saçlarına ak düşmüş bir şekilde kenarda oturup puro içerek geçmişi yad edip durduğundan ötürü öylece konuşabiliyorsun. Ama sana karşı oynasa, sana her seferinde zulmederdi. Ona sert bir şekilde vurabilirsin, ama o kadar. Sonra yapabileceğin bir şey yok.

Daha önce böyle bir adam görmedik. Ona hakkını vermen lazım. 80'lerde, 90'larda, 00'lerde, ne zaman olursa olsun karşısına çıkan herkese zulmederdi."

Giannis bu sezon 29.4 sayı, 11.4 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarına sahip.


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