Thomas Frank: "Tüm Premier Lig maçlarının ertelenmesi gerekiyor"

Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, Premier Lig'de bu hafta oynanacak olan maçların ertelenmesini istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Thomas Frank: 'Tüm Premier Lig maçlarının ertelenmesi gerekiyor'
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16 Aralık 2021 18:50
İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un teknik direktörü Thomas Frank, bu hafta oynanması planlanan tüm lig maçlarının ertelenmesini talep etti.

Thomas Frank yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynanması planlanan tüm Premier Lig maçlarının ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm Premier Lig kulüplerinde testi pozitif çıkan oyuncuların sayısı çok fazla, her takımda bir problem var." ifadelerini kullandı.

Ligin yanı sıra oynanacak kupa maçlarının da ertelenmesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Premier Lig maçlarının yanı sıra yaklaşan kupa maçlarını ertelemek, herkese her şeyi temiz tutması için en az bir hafta verecek ve salgının etkisini biraz da olsa azaltacaktır." şeklinde konuştu.

Önlemler alınırsa her şeyin normale döneceğini söyleyen Frank, "Oynamak istiyoruz, futbolun devam etmesi önemli elbette. Ancak bu şekilde hayatın devamını sağlayabiliriz, bundan yüzde yüz eminim. Bu omikron varyantı orman yangını gibi dünyaya yayılıyor ve kendimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.


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